Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (7 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (7 Kasım 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olan 2,07 TL’lik zamla motorinin litre fiyatı 58 TL bandına yükseldi. 7 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 2,07 TL zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı 58 TL bandına yükseldi.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.72 TL
Motorin: 57.58 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.54 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.57 TL
Motorin: 58.61 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 58.94 TL
LPG: 27.53 TL