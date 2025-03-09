Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (9 Mart 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

En son 4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim gelen benzin fiyatlarında 7 Mart tarihinde ikinci indirim yaşandı. İkinci güncelleme ile benzin fiyatlarında 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı.

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşandı. Motorin (mazot) fiyatlarında dün 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

9 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL