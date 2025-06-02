Akaryakıt satışında yeni dönem: UTTS uygulaması bugün başladı
Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında devreye girdi. Yeni sistemle birlikte akaryakıt satışları dijital takibe alınacak, giderler otomatik olarak kayıt altına alınacak.
Türkiye’de ticari araçlar için zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), bugünden itibaren akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başlandı.
Sistemle birlikte akaryakıt alımları elektronik ortamda izlenecek, ticari araç sahipleri yaptıkları yakıt harcamalarını sistem üzerinden anlık olarak görebilecek.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, UTTS’nin 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla devreye alınacağını ve satışların bu sistem üzerinden gerçekleştirileceğini duyurmuştu.