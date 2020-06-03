Akaryakıtta EPDK zoruyla fiyat indirimi

03 Haziran 2020

MEHMET KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu gece yarısından itibaren fiyatlarda 17-25 kuruş indirim yapacaklarını söyledi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada akaryakıt dağıtım şirketleri ile fiyatların düşürülmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre bu görüşmeler sonucunda dağıtım şirketleri, akaryakıt fiyatlarında bayi ve dağıtıcı karından karşılanmak üzere indirim yapmayı kabul etti.

EPDK BaşkanıMustafa Yılmaz “Akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak” dedi.

Yapılacak indirimlerin, petrol fiyatları ile döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacağını ifade eden EPDK Başkanı Yılmaz, “Doğduran dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim yapılacak. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kurum, ‘tavan fiyat sopası’ göstermişti

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bir süre önce akaryakıt dağıtım firmalarına, ürün fiyatlarının yüksek olduğu yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu konuda bir ayarlama yapmamaları halinde, EPDK olarak akaryakıt ürünlerine tavan fiyat uygulayabileceklerini söylemişti. Dağıtım firmalarının 17-25 kuruşluk indirim yapması, EPDK’nın "tavan fiyat sopası”nın etkili olduğu anlamına geliyor.