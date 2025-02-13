Akfen Grup, sürdürülebilirlik çalışmaları tescillendi

Akfen Grubu şirketleri, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2024 iklim değişikliği ve su güvenliği değerlendirmesinde önemli dereceler elde etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akfen Grup; Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO ve Akfen İnşaat'ın CDP'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde iklim değişikliği alanında B derecesini aldığını duyurdu.

Akfen Holding de iklim değişikliği kategorisinde B skorunu elde etti, su güvenliği kategorisinde ise B- puanına ulaştı.

"Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ortaya koydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri ve Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü Emre Sezgin, Akfen Grubu olarak 2024 CDP değerlendirmesinde elde ettikleri notun sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Sezgin; iklim değişikliği, su güvenliği ve doğal kaynakların korunmasının dünyanın en büyük sorunları arasında yer aldığına dikkati çekti ve bu sorunlara karşı küresel düzeyde hızla artan bir farkındalık ve aksiyon gördüklerini vurguladı.

Emre Sezgin, son yıllarda, sürdürülebilirlik trendlerinin sadece çevreyle sınırlı kalmayıp, iş dünyasında inovasyon, yeşil teknolojiler ve karbon nötrlüğü gibi alanlarda da büyük bir dönüşüm oluşturduğunu da belirtti. Sezgin birçok küresel şirketin, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini söyledi.

"İş süreçlerimize çevresel sorumluluğu entegre ettik"

Sezgin, aldıkları derecelerin iş süreçlerine nasıl çevresel sorumluluğu entegre ettiklerini gösterdiğini kaydetti ve bu konuyla ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirtti:

"Akfen Holding ve grup şirketleri olarak aldığımız skor, gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevresel zorlukları ele alırken, iş süreçlerimize çevresel sorumluluğu nasıl entegre ettiğimizi ve sürdürülebilirliği nasıl merkezi bir iş stratejisi haline getirdiğimizi gösteriyor.

Bu konuda her yıl daha fazla adım atarak, küresel sürdürülebilirlik trendleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı devam etmeyi hedefliyoruz."