Akfen, Zorlu’nun işlettiği RES için hisse alım anlaşması imzaladı

24 Aralık 2019

Akfen Yenilenebilir Enerji, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yer alan ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ. tarafından işletilen 80 MW’lık kurulu güce sahip Sarıtepe-Demirciler Rüzgar Enerji Santrali (RES) için hisse alım anlaşması imzaladı.

Sarıtepe - Demirciler RES projesinin hisse alımını değerlendiren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir enerji üretim alanında dengeli bir portföy oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti. Karabeyoğlu, “Gerek kendi santrallerimizi inşa ederek, gerekse yeni alımlar yaparak 1000 MW güce ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji alanında satın almalar ve kendi tesislerimize ek kapasite kurulumlarına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Portföyündeki kurulu gücü 712 MW’a ulaşıyor

Akfen Holding, temellerini 2007 yılında attığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan bir yenilenebilir enerji platformu ile yoluna devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 12 Temmuz 2016 tarihinde Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ortak oldu.

Sarıtepe - Demirciler RES hisse alım anlaşmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin toplam portföyü 632 MW gücünden 712 MW’a ulaşırken, şirket 2020 yılı sonuna kadar toplam kurulu gücünü 1000 MW’a yükseltmeyi hedefliyor.