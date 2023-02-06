Akkuyu çalışanları için yeni yaşam alanı kuruluyor

Akkuyu Nükleer A.Ş., bu kapsamda Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.

6 bin kişi barınacak

İnşa edilecek bu yeni yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu ve okul, dükkanlar, restoran ve kafeler, tıp merkezi ve eczane, spor ve sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak. 6 binden fazla insanı barındıracak olan yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak. Üç aşamada hayata geçirilecek olan projede son aşamanın 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, çalışanlar için kurulacak yeni şehri mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek istediklerini belirterek, “Rus ve Türk uzmanlar, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde dolu dolu, mutlu bir yaşam sürmek ve üretken çalışabilmek için gereken tüm koşullara sahip olacak” dedi.

Özaltın İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Özdemir ise deniz kıyısından çok uzak olmayan, Silifke ve Taşucu’na da oldukça yakın bir noktadaki yerleşim alanının üç aşamada gerçekleştirileceğini söyledi. Özdemir, 700 bin metrekarelik alanda toplam 2 bin 700'den fazla konut yapılacağını bildirdi. Özdemir, “Yerleşim kasabasında, dinlenme alanı, ticaret ve kültürel tesisler ve otel inşa edilecek” diye konuştu. Çalışmaların 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Santralde çalışmalar sürüyor

Akkuyu Nükleer Güç Santralı sahasında da çalışmalar ilerliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 1’inci ünitenin kubbesinin yakın zamanda monte edildiğini hatırlatarak, “Kubbeyi monte ettik ve açık reaktöre su verme işlemini başlattık. Nükleer santral inşaatı çok aşamalı bir süreç, inşaat aşamasından teknolojik çalışmalara geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Başkan Vekili Anton Dedusenko ise Akkuyu’da 1 kişinin çalışmasının bölgede 6 kişilik istihdam sağladığını, işletme aşamasında bu etkinin 1’e 10 olacağını bildirdi.