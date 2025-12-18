Akkuyu NGS’te geri sayım: 2026 “devreye alma yılı” olacak

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu NGS’de 2026 yılının birinci devreye alma kompleksi için “devreye alma yılı” olarak planlandığını açıkladı. Devreye alma kompleksinin faaliyete geçmesiyle, santralin diğer ünitelerine de teknik hizmet sunacak altyapı hazır hale gelecek. Dedusenko, şu anda tüm çalışmaların bu hedef doğrultusunda yoğunlaştığını vurguladı.

Gaz yalıtımlı şalt tesisi

Santralin Türkiye elektrik iletim sistemine bağlanabilmesi için hayati öneme sahip gaz yalıtımlı şalt tesisi sistemi, alternatif tedarik modeliyle Çin’den temin edildi. Dedusenko, Rosatom’un küresel ve esnek tedarik zinciri sayesinde hızlı karar alındığını belirterek, sistemin ilgili bölümünün montajının tamamlandığını ve testlerden başarıyla geçtiğini ifade etti. Türkiye enerji sisteminden verilen gerilimle otomasyonun sorunsuz çalıştığı da doğrulandı.

Türkiye ekonomisine ve bölgeye büyük katkı

Akkuyu NGS’nin Türkiye tarihindeki en büyük doğrudan yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Dedusenko, projenin Mersin ve çevresinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yarattığını söyledi. Yerelleşme, tedarik zinciri ve vergiler yoluyla Türkiye ekonomisine katkının yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin Türk şirketi yer aldı; halihazırda 350 firma sözleşmeli olarak çalışıyor. Kullanılan malzemelerin neredeyse tamamının Türkiye’de üretilmesi, yerli sanayi açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

300 Türk mühendis Rusya’da eğitim aldı

Akkuyu NGS’nin insan kaynağı boyutu da dikkat çekiyor. Bugüne kadar 300 Türk mühendis Rusya’daki önde gelen üniversitelerde eğitim aldı; programa 300 yeni öğrencinin daha dahil edilmesi planlanıyor. Bu mühendislerin ileride Türkiye’de yeni nesil uzmanları yetiştirmesi hedefleniyor. Proje, nükleer alanda Türkiye’nin bilgi birikimini artıran uzun vadeli bir okul işlevi görüyor.

Zorluklara rağmen inşaat sürüyor

Dedusenko, finansal ve lojistik zorluklara rağmen 2025 boyunca dört ünitede de çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti. Birinci ünitede ana ekipmanların montajı tamamlanırken, dizel jeneratörler dahil birçok kritik sistem test edildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerde ise inşaat ve montaj çalışmaları paralel olarak devam ediyor.

Rosatom’un yürüttüğü diğer nükleer projelerde de Türk şirketlerinin yer aldığını hatırlatan Dedusenko, Macaristan’daki Paks-2 ve Mısır projelerinde Türk firmalarının kalite ve güvenilirlikleriyle öne çıktığını söyledi. Bu durumun, Türk sanayisi için uluslararası alanda önemli bir referans oluşturduğunu vurguladı.

Hem karasal hem yüzer reaktör seçenekleri

Dedusenko, küçük modüler reaktörlerin (SMR) küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Türkiye’nin sınırlı alanlara sahip olması nedeniyle SMR’lerin daha uygun bir seçenek olabileceğini ifade eden Dedusenko, Rosatom’un bu alanda lider konumda olduğunu ve Türkiye ile hem karasal hem yüzer reaktör seçenekleri üzerine görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

2053 hedefleri doğrultusunda nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir rol oynadığını vurgulayan Dedusenko, Akkuyu NGS’nin sadece bir santral değil, enerji güvenliği, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma açısından uzun vadeli bir yatırım olduğunu söyledi. 2026’nın “devreye alma yılı” olmasıyla birlikte, Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğunda yeni bir sayfa açılması bekleniyor.