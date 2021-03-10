Akkuyu Nükleer’de 3. ünite inşaatı başladı

MEHMET KARA

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli dün atıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin de video konferans aracılığıyla katıldılar.

Türk-Rus işbirliğinin sembolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, devasa olarak nitelendirdiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesini, Türk- Rus işbirliği sembollerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini yeni projelerle derinleştirme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı iradeyi paylaştıklarını ifade etti.

İlk reaktör 2023’te devrede

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız” diyen Erdoğan, ilk reaktörü 2023 yılında devreye almayı hedeflediklerini kaydetti. Diğer reaktörlerin de peyderpey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, önümüzdeki yıl 4. reaktörün de temelinin atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, santralin kurulumu sürecinde 16 bin, üretim dönemindeyse 4 bin kişilik istihdam sağlayacağını ifade etti.

Putin: COVID-19 engelleyemedi

Akkuyu NGS’nin üçüncü ünite temel atma töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye-Rusya ortak projesi olarak tanımladığı Akkuyu NGS’de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Santralin montajı ile diğer teknik konularda son derece gelişmiş çözümlerin uygulandığını vurgulayan Rus lider, “COVID-19 salgını da bizi engelleyemedi. Tüm gerekli tedbirler alınıyor” dedi. Putin, tesislerde 2023 yılında elektrik üretiminin başlayacağını vurguladı.

Sürdürülebilir finansman sağlayan ilk nükleer santral

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali unvanını alacak Akkuyu Nükleer Güç Santrrali projesi aynı zamanda dünyada sürdürülebir finansman sağlanan ilk nükleer santral projesi unvanına da sahip oldu. Akkuyu Nükleer AŞ, projenin finansmanı için Sovcombank’tan 7 yıl vadeli iki aşamalı kredi alacak. Kredilerin biri 100 milyon dolar, diğeri ise 200 milyon dolar tutarında. Akkuyu Nükleer AŞ ve Sovcombank arasında konuyla ilgili anlaşma imzalandı. Şirket sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması durumunda, kredilerde faiz indiriminden de yararlanabilecek. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Anton Dedusenko, Akkuyu NGS’nin Türkiye›de inşa edilecek ilk nükleer santral olmanın yanında inşasında doğrudan ‘sürdürülebilir’ finansman sağlayan dünyadaki ilk nükleer santral özelliğini taşıdığını vurguladı.

Üretimin yüzde 10’unu karşılayacak

Akkuyu Nükleer Güç santrali, her biri 1200 MW’den oluşan 4 ünite ile toplam 4800 MW’lik kurulu güce sahip olacak şekilde projelendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin bu projeyle nükleer ülkeler ligine terfi edeceğini ifade etti. Bakan Dönmez, Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’nin, ülkenin elektrik üretiminin yüzde 10’una yakının karşılayacağını ifade etti

İnşa halindeki nükleer güç 53 bin MW

Dünya genelinde yaklaşık 53 bin megavatlık nükleer enerji santralinin inşası devam ediyor. Dünyadaki nükleer enerji yatırım planlarının toplam kurulu gücü ise 69 bin megavatlık seviyesinde bulunuyor.