Akkuyu'dan Türk firmalarına 10 milyar dolarlık iş

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Gülnar ilçesinde inşa­sı devam eden Akkuyu Nükle­er Güç Santrali’nin (NGS) Ak­kuyu NGS’nin sahasını ziyare­tinde tesisle ilgili açıklamada bulundu.

Akkuyu NGS’nin, Türkiye’nin nükleer sanayi ala­nındaki en önemli atağı oldu­ğunu dile getiren Çiftçi, “Ak­kuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji bağımsız­lığı yolunda attığı en stratejik adımlardan biri. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en bü­yük ve doğrudan yatırım ünva­nını taşıyan projesi. 4 ünite bir­den devreye alındığında ülke­mizin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip” dedi.

Çiftçi, Türkiye’nin, Sinop ve Trakya’da 2 nükleer santral inşa etmeyi planladığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2053 karbon nötr hedefini nükleer enerji açısın­dan değerlendiren Çiftçi, şöy­le konuştu: “Ülkemiz, 2053’te karbon nötr hedefi kapsamın­da nükleer enerjiyle alakalı 20 gigavatlık kapasite hedefi or­taya koydu.

Bunun yaklaşık 15 gigavatı konvansiyonel nükle­er santrallerden, yani Akkuyu veya arkasından gelecek Sinop ile daha sonraki Trakya nük­leer santralleriyle sağlana­cak. 5 gigavatının da yeni nesil nükleer reaktörler alanına gi­ren küçük modüler reaktörler­le sağlanması hedefleniyor. Bu noktada sanayimizin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile baş­layan tecrübesi ve yolculuğu, yeni nesil nükleer reaktörler­le daha ileriye taşınacak. Ak­kuyu Nükleer Güç Santrali’n­de edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi, Sinop, Trakya ve kü­çük modüler reaktörlerde de kullanıyor olacağız.”

2 bin firma göreva aldı

Çiftçi, Akkuyu NGS’nin is­tihdama doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı katkıya işaret ederek, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki lokalizasyon (yerelleştirme) payı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış durum­da. 2 bini aşkın firmamız Ak­kuyu Nükleer Güç Santrali’nde görev almakta. Bunlar olduk­ça önemli rakamlar. Ülkemizin nükleer endüstrisi açısından ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya koymakta. Buradaki tec­rübeyi önümüzdeki dönemde nükleer endüstri alanında ihra­catçı olabilme konusunda kul­lanıyor olabileceğiz” dedi.

Dünya genelinde son yıllarda nükleer enerjiye eğilimin art­tığını ifade eden Çiftçi, ülkele­rin enerji arz güvenliğini sağla­ma ve karbon nötr hedeflerinin, küresel ölçekteki yatırım tren­dini bu alana taşıdığını dile ge­tirdi. Çiftçi, nükleer enerjinin iklim kriziyle mücadelede kri­tik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin enerji arz güven­liğini ve bağımsızlığını sağla­ması, yeni nesil teknolojile­rin ülkemize kazandırılması noktasında nükleer enerjinin önemini bir kez daha vurgulu­yoruz. Şu an itibarıyla nükle­er endüstride ekipman imalatı yapan yerli sanayici firmaları­mızın bir kısmı ihracatçı konu­ma gelmiş durumda. Daha ilk santralde bu tecrübeyi kazana­rak bu rolü üstlenmiş olan yer­li sanayimizin, ikinci ve üçün­cü santraller ile küçük modüler reaktörler gibi yeni alanlarda ihracatçı konuma gelmesi ga­yet mümkün. Bu potansiyeli ciddi anlamda taşıyoruz. Yerli sanayiciler ve iş insanları ola­rak nükleer endüstrideki öne­mi bir kez daha ortaya koymak istiyoruz.”