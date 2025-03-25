Aksa Enerji'den Türkiye'de bir ilk! Depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansı aldı

Aksa Enerji, Mersin Rüzgar Enerjisi Santrali için tüm izin süreçlerini tamamlayarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını aldı.

Attığı adımla Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansına sahip olan Şirket, yenilenebilir enerji hedeflerindeki rolünü ve sürdürülebilir enerjiye taahhüdünü de pekiştirmiş oldu.

"Portföyümüzün yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı planlıyoruz"

Geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı yenilenebilir RES ve güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle bu alanda toplamda 891,41 megavat kurulu güce ulaşan Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, aldıkları lisansı değerlendirdi: "2030'a kadar yenilenebilir enerji portföyümüzü genişleterek, portföyümüzün yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı planlıyoruz. Bu stratejik hedefimizin bir yansıması olarak kuracağımız santrallerle ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken sürdürülebilir enerji üretimi stratejimizi de hayat geçireceğiz" ifadelerini kullandı.