Aktif elektrik toptan satışında dağıtım şirketleri tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş oldu. Bu bedelde, 1 Ocak'taki tarifeye göre değişikliğe gidilmedi.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 200,0000 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu tutar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 135,0000 kuruş olarak belirlenmişti.