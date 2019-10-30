Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli

30 Ekim 2019

Mehmet KARA

Esgaz ve İzmirgaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, Türkiye’nin gerçek bir liberal doğalgaz piyasasına ihtiyacı olduğunu belirterek ithalat ve satışın tamamen serbest bırakılmasını önerdi.

Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı’nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.

Gaz, hangi parayla fiyatlanmalı

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, burada yaptığı konuşmada “Doğalgaz fiyatlarının yüksek olduğu dönem bugün itibarıyla kapanmıştır” dedi. Spot fiyatlamada özellikle Avrupa piyasasında ciddi ilerleme kaydedildiğini kaydeden Özdemir, "Bunun yaygınlaşması önemli bir mesele. Fiyatlamanın yanı sıra fiyatlamada kullanılacak uluslararası para biriminin ne olacağı 2020 dünyasında şekillenecek. Bu durum, Türkiye açısından da bir tartışma konusu olacak” diye konuştu.

Doğalgaz kullanımı artacak

Doğu-Batı Araştırmaları Enstitüsü Kıdemli Üyesi Danila Bochkarev de önümüzdeki süreçte yenilenebilir kaynaklarının artan enerji talebini karşılamaya yetmeyeceğini, bu yüzden doğalgaz kullanımının da 2040’a kadar büyüyeceğini savundu. Üretici ülkelerin artık doğalgazın rekabetçi fiyatlandırılması gerektiğini anladığının altını çizen Bochkarev “Asıl zorluk, düzenleme ve

Rusya desteğiyle gaz hub'ı Türkiye

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan da Türkiye’nin bir an önce doğalgaz HUB’ı haline gelmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Doğalgazın yüzde 50-60’ını Rusya’dan ithal ediyoruz. Bu noktada Rusya’nın desteğiyle önümüzdeki birkaç yılda bir HUB oluşumu sağlayarak, Balkanlar’da ve Avrupa’da beklenen gelişimi göstereceğimizi tahmin ediyorum. Bu bizim (Rusya ile) yakınlaşmamızın devamını sağlayacaktır.”

Moskova ile yeni fiyatlama mekanizması

Türkiye’nin Avrupa’daki 4. büyük gaz piyasası olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

“Altyapısını güçlü şekilde hazırlayan Türkiye, önümüzdeki 3-4 yılda yüzde 20 depolama imkanı ve tüm konut tüketimini karşılayacak bir LNG gazlaştırma kapasitesinin sağlanmasıyla artık HUB olarak fiyatların belirlenebileceği bir piyasa olacak. 2021’de Türkiye’de bazı uluslararası gaz kontratlarının da son bulacağı düşünüldüğünde, yeni bir fiyatlandırma mekanizmasına gitmek zorunda olduğumuzu, bunu da ithalat yaptığımız en büyük ülkeyle (Rusya - Moskova) yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.”

İthalat ve satış serbest bırakılsın

Esgaz & İzmir Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk de konuşmasında “Türkiye’de gerçek bir liberal, özgür pazar kurmamız gerekiyor” dedi. Doğalgaz ithalatının ruhsat ve izinlerden kurtarılması gerektiğini savunan Aktürk “Herkes kolaylıkla mevcut koşullar üzerinden gazı ithal etsin ve satsın. Yeni pazarların oluşması, yeni fırsatların ortaya çıkabilmesi için Türkiye’nin beyin yapısını değiştirmesi gerekiyor. Yeni pazar koşullarını oluşturmak için de yeni bir yaklaşım gerekiyor” diye konuştu.

"Rusya deneyimlerini paylaşabilir"

Rusya Samara Ulusal Araştırma Üniversitesi Rektör Başyardımcısı Roman Samsonov ise enerji piyasalarındaki bütün tartışmaların ekoloji üzerinden döndüğünü belirterek, doğalgazın gelecekte de çok iyi bir alternatif yakıt olabileceğine işaret etti. Samsonov, "Rusya'nın, doğalgaz piyasasındaki deneyimlerini Türkiye ile paylaşabileceğini ve bunun çok faydalı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Enerji sepetinde doğalgaz ağırlığı

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach da doğalgazın Avrupa ülkelerinin enerji sepetine bundan yalnızca 30 yıl önce girdiğine dikkati çekerken “Şu anda bu ülkelerin enerji karmasına baktığımızda tamamen farklı bir durumun hakim olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de doğalgaz tüketiminin artmış olması” diye konuştu.