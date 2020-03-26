Aldo Enerji, toplam GES gücünü 200 megavata çıkaracak

26 Mart 2020

Mehmet Nabi Batuk

Yenilenebilir enerjide 2014 yıldan itibaren güneş enerji santrali (GES) yatırımları yapan Aldo Enerji, bu yıl Mersin, Çorum, Bilecik ve Van’da toplam 50 MW’lik yatırımlarını tamamlayarak, 200 MW’lik kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bugüne kadar Mersin, Şanlıurfa, Çorum, Bilecik, Adıyaman, Nevşehir ve Kayseri’de toplamda 150 MW güç kapasitesi bulunan GES’ler kurduklarını kaydeden Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan, bu yıl devreye almayı planladıkları santraller için arazi ve izin belgeleri de dahil olmak üzere 60 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildirerek söz konusu santrallerle 40 bin konutun enerjisini güneşten karşılayacaklarını ifade etti.

“Biyoenerji ve jeotermal enerjide yatırım fırsatlarını araştırıyoruz”

GES’ler dışında tüm yenilenebilir enerji branşlarında yatırım yapmayı hedeflediklerini ve bu alanda araştırmalarının devam ettiğini kaydeden Veli Doğan, “Başta güneş olmak üzere biyoenerji, jeotermal enerji alanlarında da oluşabilecek yatırım fırsatları yakından takip ediyoruz. Grup Şirketimiz bünyesinde İstanbul’da yer alan fabrikamızda kapasite artırımına giderek güneş enerjisi ile ilgili bir birim oluşturacağız. Bu kapsamda başta Mersin ve İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye bayilik sistemi ile yaygınlaşacak bir iş planı üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralleri yapan EPC şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.

“İtalya’nın sahip olduğu en teknolojik GES’ini kurmayı hedefliyoruz”

Dış pazarlarda ise İtalya’da önümüzdeki yıllarda ülkenin sahip olduğu en güçlü teknolojili Güneş Enerji Santrali’ni kurmaya hazırlandıklarını ifade eden Doğan, İtalya’daki birimlerinin konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüklerini kaydederek “Şu anda İtalya güneş enerji sistemleri için talebin yüksek olduğu pazarlardan bir tanesi. Güçlü personelimiz ve altyapımız ile İtalya’nın bugüne kadar yapılan en güçlü ve teknolojik santralini kurmayı hedefliyoruz. Şuan için danışman firmamız İtalya pazarında bizler için uygun lisans ve arayışına başladılar” diye konuştu.

Gölgede bile enerji üretilebilen panel teknolojisi kullanılıyor

Hazırladıkları GES projelerinde en son teknoloji donanımlar ve ekipmanlar kullandıklarını ifade eden Veli Doğan, “Panel kısmında gölgede bile enerji üretebilme teknolojisine sahip MONOPERC hücreli son teknoloji güneş paneli sistemini Türkiye’de ilk kez uygulayan firmayız. Ayrıca santralleri uzaktan izleyen bir teknoloji kullanıyor, yaşanabilecek sorunlara ilişkin anlık müdahaleler yapabiliyoruz. Ayrıca santrallerimizde bekçi değil teknisyen istihdam ediyoruz. Santralin bir günlük durmasının kaybı bin dolar gibi bir rakama tekabül ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki endüstriyel çatılar güneşi kaçırıyor”

Türkiye’deki fabrikaların çatılarına kuracakları güneş enerji sistemleri ile işletmelerin elektrik maliyetlerini düşürebileceğini kaydeden Doğan, bu kapsamda hazırlanan finans destekleri ile ilgili bilgi vererek şu önerilerde bulundu: “Fabrika yönetimleri her ay sonunda elektrik faturaları ödeyeceklerine leasing kredileri ile çatılarına güneş enerji sistemleri kurabilirler. Bu sayede faturalara ödedikleri bedeli kredileri karşılayarak 7 yıl gibi bir sürede kredilerini öderler ve santral kendilerine hediye kalır. Ömürlerinin sonuna kadar da elektrik maliyetleri olmaz. Sonuç olarak hem çevreye hem de kendi bütçelerine katkı sunarlar. Bu konu ile ilgili fabrika sahipleri ve Organize Sanayi Bölge yöneticileri üzerinde bir farkındalığın oluşması lazım. OSB yönetimlerinin ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik edici düzenlemeler yapmalı.”