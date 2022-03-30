Almanya, Rus gazının kesildiği senaryoyu çalışmaya başladı

Rusya'nın doğal gaz ödemelerinin Rus Rublesi ile yapılması talebini reddeden ve Rusya'yı doğal gaz kontratlarını çiğnememeye çağıran Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz tedarikinde ortaya çıkması olası acil durumlara karşı "erken uyarı" ilan etti.

Tüketicileri ve şirketleri gaz tüketimlerini azaltmaya çağıran Habeck, gaz akışını yakından izlemekte olduklarını belirterek, "İhtiyati tedbirlerimizi artırmamız gerekli" diye konuştu.

Almanya'nın 2021'de gaz ithalatının yüzde 55'ini Rusya'dan yaptığını ve 2022 ilk çeyrekte bu oranın yüzde 40'a indiğini de belirten Habeck, 2024 otasından önce Rusya'dan gaz konusunda tam bağımsızlığı başaramayacaklarını da vurguladı.