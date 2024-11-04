Almanya'da enerji üretimi düşüşü sanayiyi etkilemeye devam ediyor

Alman sanayisi, geçen yıl enerji yoğun sektörlerdeki üretimin düşmesiyle daha az enerji tüketti. Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne göre, 2023'te sanayi de enerji kullanımı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,8 azalarak 3 bin 282 petajul oldu. Sanayinin enerji kullanımında 2022’de de bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1'lik bir düşüş yaşanmıştı.

Destatis açıklamasında, "Sanayide enerji tüketimindeki düşüş, 2023’de üretimdeki düşüşle doğrudan bağlantılıdır. Enerji yoğun sektörler özellikle ağır darbe aldı ve üretim yüzde 11,2 düştü” ifadeleri yer aldı.

Doğal gaz sanayide en çok kullanılan enerji kaynağı

Bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,4'lük bir düşüşe rağmen doğal gaz yüzde 28'lik payla sanayide en çok kullanılan enerji kaynağı olmaya devam ederken, onu yüzde 21 ile elektrik, yüzde 16 mineral yağlar ve mineral yağ ürünleri ve yüzde 15 ile kömür takip etti. Sanayi sektörleri arasında en büyük enerji tüketicisi yüzde 26,5'lik payla kimya sanayi olmayı sürdürürken, kimya sanayisini yüzde 23,9 ile metal üretimi takip etti.

Alman imalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Alman şirketlerinin yatırım oranı...

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Euro Bölgesi'nde yükselen enflasyona karşı artan faiz oranları, Alman şirketlerin yatırım yapma arzusunu frenlerken, Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi Alman sanayisinin düşüşten kurtulmasını zorlaştırıyor.