Almanya'dan, Rusya'ya baskı için 'Enerji tasarrufu yapın' çağrısı
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rusya üzerinde baskı yaratabilmesi için tüketicilerin enerji tasarrufuna gitmesi gerektiği çağrısına bulundu.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın fosil yakıtlardan Rusya'dan bağımsızlığını elde edebilmesi için Almanların enerji tasarrufuna başlaması gerektiğini söyledi.
Funke Media Group'a konuşan Habeck, vatandaşların enerji tüketimlerini azaltmaları halinde Almanya'nın enerjide Rusya'ya bağımlılığının azalacağını belirtti.
Habeck, "Araç kullanmadığınız her kilometre Rusya'dan enerji tedarikinden uzaklaşmayı kolaylaştıracak ve iklimi de koruyacak" ifadelerini kullandı.