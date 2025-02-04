Altı bölge için verilen en iyi YEKA GES teklifleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği ve 67 şirketin katılımıyla yapılan YEKA GES-2024 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi.

Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavat gücündeki 6 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak belirlendi.

En iyi teklif veren şirketler...

Bakanlıkta yapılan yarışmalar kapsamında, toplam 33 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan 'Kütahya GES' yarışmasında 11. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 162 bin dolar katkı payıyla Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.

27 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen 'Antalya GES' yarışmasında 10. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 122 bin dolar katkı payı ile en iyi teklif Erdem Soft Tekstil AŞ'den geldi.

23 başvuruyla 60 megavat kapasite için gerçekleştirilen 'Van GES' yarışmasında 21. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 270 bin dolar katkı payı ile Chen Güneş Enerjisi LTD en iyi teklifi verdi.

Toplam 75 megavat kapasite için 31 başvuruyla gerçekleştirilen 'Malatya GES' yarışmasında en iyi teklifi veren, 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 232 bin dolar katkı payıyla Özerka Enerji Elektrik Üretim AŞ oldu.

YEKA GES-2024 Yarışmaları kapsamında, 200 megavat kapasite için 23 başvuruyla yapılan 'Karaman GES' yarışmasında 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 150 bin dolar katkı payıyla en iyi teklif Temmuz Güneş Enerji Üretim AŞ'den geldi.

Toplam 9 başvuruyla 385 megavat kapasite için yapılan 'Karapınar GES' yarışmasında ise 9. turda, kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 67 bin dolar katkı payıyla Kalyon YEKA GES 5 Elektrik Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.