Aramco ilk çeyrekte karını yüzde 82 artırdı

Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco, mali yılının ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artırarak 39,5 milyar dolara çıkardı.

2021 ilk çeyrekte 21,7 milyar dolar olan net karın 2022 ilk çeyrekte 38,5 milyar dolar olması bekleniyordu.

İlk çeyrekte sermaye harcamalarını yüzde 7.5 azaltarak 7,58 milyar dolara indiren Aramco, ikinci çelyrekte 18,8 milyar dolar temettü ödeyecek.