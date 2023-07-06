Arçelik’ten solar panel yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini daha üst seviyelere taşımayı kendine amaç edinen Arçelik, solar panel üretim tesisini Beylikdüzü fabrikasında faaliyete geçirdi.

Yenilenebilir enerjinin karbon salımı azaltımı sorunu için büyük öneme sahip olduğunu belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Yenilenebilir enerjiye yapılan bu yatırım, ikiz dönüşüme de katkı sağlayacak. Arçelik, bu yatırımıyla öncü olma gücüne sahip. İklim değişikliği ve çevre sorunları nedeniyle bu alandaki yatırımların artacağına inanıyoruz.

Biz yalnızca ürettiğimiz ürünlerin enerji verimliliğine odaklanmıyor, her ülkede benzer insiyatifleri hayata geçirmek için de çalışıyoruz. Bu fabrika ile 10 ülkede 31’inci üretim tesisimizi hayata geçirmiş olduk. Yaklaşık 10 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz güneş paneli tesisinin üretim kapasitesi yılın ikinci yarısında yıllık 1 milyon adeti aşacak” dedi.

Dönüşüme ayak uydurmak önemli

Yenilenebilir enerji kullanımının güneş gibi sınırsız ve temiz bir kaynaktan sağlanmasının sadece enerji giderlerini azaltmadığını, karbon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olduğunu belirten Ebiçlioğlu, “Arçelik’in bu alanda yerli üretime başlaması, ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımının artmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azalmasına da destek olacak. Hedefimiz bu alanda yerli üretimle sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla yetinmeyip, yakın bir gelecekte Avrupa’ya da ihracat yapmak” dedi.

Tüm fabrikalarda kendi enerjisini üretme gücüne sahip olduklarını belirten Ebiçlioğlu, “Ulaştığımız etkinin kar topu etkisi sağlayacağına inanıyoruz. Zaten bu ilgiyi nihai tüketicide de görüyoruz. Fakat teşvik katılımının da ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemek gerek çünkü yatırımlar bu sayede artıyor” diye konuştu. Avrupa pazarının önemine vurgu yapan Fatih Kemal Ebiçlioğlu şöyle devam etti: “İhracat bizim için son derece önemli. Ve pazarda özellikle dönüşümü ele alışımız tüketicilerle buluşurken söyleyebileceğimiz argümanlara neden oluyor. Önemli olan bu dönüşümün yakından takip edilmesi ve ayak uydurulması.”

Solar paneli yalnızca yenilenebilir enerji olarak ele almadıklarını ve nihai tüketicinin ihtiyacına da yöneldiklerini vurgulayan Ebiçlioğlu, “Eylül ayında piyasaya sunulacak bu ürünümüz, özellikle elektrik altyapısı olmayan ülkelerde gıda israfının önüne geçecek” dedi.

Teknolojinin, güneş paneli sektöründe hızla gelişim gösterdiğine dikkat çeken Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Endüstri 4.0 teknolojilerine uygun, yüksek otomasyon seviyesine sahip; detaylı entegre üretim yönetim sistemleri ile tüm üretim sürecinin takip edildiği bir üretim hattı kurduk.

Arazi kurulumlarında daha yüksek enerji elde edilebilmesini sağlayacak, sadece ön yüzeyden değil aynı zamanda arka yüzeyden de elektik üretimi yapabilen “bifacial” özellikli güneş panellerini de üretebileceğiz” şeklinde konuştu. Güneş enerjisi teknolojisini beyaz eşyaya entegre ettiklerini belirten Bayız, “Arçelik Ar-Ge’sinin geliştirdiği buzdolabı ve derin dondurucular elektrik ve güneş enerjisini bir arada kullanabiliyor. Güneş varken yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan Solar Hybrid Ürün serisi Afrika pazarına sunuldu” bilgisini verdi.

Yılda 9 bin 922 tonluk emisyon engellenecek

2050'ye kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, 2030 'a kadar yenilenebilir enerji alanında kurulu kapasitesini yeni yatırımlarla 50 MW’a çıkaracak. Şirket, tesislerinde kurduğu güneş santralleri ve arazi projeleri ile hedefe daha kısa sürede ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde; ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinde güneş santralleri bulunuyor. İşletmelerde kurulu santralleri ile yıllık 21 bin MWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirilebilecek ve 9922 ton CO2sera gazı emisyonu önleyecek.

Evlerde aylık 170 liralık tasarruf sağlanabilir

Arçelik’in 2 temel odağının ‘sürdürülebilir’ ve ‘dijital’ olmak olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Bu süreçte yenilenebilir enerjiden faydalanmalı ve hikâyemizin başlangıcının evlerimizdeki karbon sıfır hedefinden geldiğini unutmamalıyız. Çünkü güneş paneli ile bir evde ayda 170 lira, işletmede ise 290 lira tasarruf sağlanıyor.

O yüzden biz tüm çabamızla evlerde de enerji verimli ürünler geliştirmeye gayret gösteriyor ve yeşil enerjiyi destekliyoruz. Amacımız, en uzun ömürlü panelleri üretmek. Bu kapsamda da 12 yıllık ürün, 25 yıllık yüzde 83 lineer performans garantisi veriyoruz" dedi.