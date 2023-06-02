ARTA'dan güneşe ve suya iki yatırım

Sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde yatırımlarını sürdüren ARTA Tekstil, yaptığı iyileştirme çalışmaları ile mevcut su tüketiminin yüzde 9’unu tekrar kullanabilirken gelecekte yapacağı projelerle bu oranı yüzde 15’lere çıkarmayı ve kilogram başına su tüketimini 55 litrenin altına düşürmeyi hedefliyor. Suyu bilinçli tüketerek çevreyi korumayı amaçladıklarından bahseden ARTA Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, “Her geçen gün dünyada temiz su kaynakları tükeniyor. Tekstil sektörü olarak biz de en çok su tüketen sektörlerden birisiyiz, bu nedenle daha çok önlem almamız gerekiyor.

Kullanılan sudan en yüksek verimi almak için kurulacak geri kazanım sistemleri ile kilogram başına su tüketimini düşürmek mümkün. ARTA Tekstil olarak bir yandan mevcut su tüketimimizi takip ederken diğer yandan dünyadaki yenilikçi anlayışları takip ediyor ve sistemlerimize uyarlamaya çalışıyoruz” dedi.

Suyun 3 kere kullanılması, yüzde 66 kazanç sağlanacak

Şu anda sektör ortalamasında kilogram kumaş başına 75 litre olmasına rağmen, kendilerinin ortalama 55 litre kadar su kullandıklarını, fakat bunu daha da düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Arif Nalbant, “Mesela bu yıl için tasarruf konusunda planladığımız pek çok çalışma var.

Bunların arasında; sanfor makineleri için su devr-i daim projesi ile kullanılan suyun yüzde 95’i geri kazanılacak, rotasyon baskı hatları için su devr-i daim projesi ile kullanılan su, 3 kere kullanılarak yüzde 66 kazanç sağlanacak, şablon ve rakle yıkama sistemleri yüzde 30 kazanç sağlanacak, pad-steam makinesinde su tüketimi ile ilgili iyileştirme çalışması yüzde 15 kazanç sağlanacak ve biyo kazan bacasına temiz su yerine atık su kullanılması bunların sonucunda fabrikanın harcadığı suyun yüzde 8’i geri kazanılmış olacak” şeklinde konuştu.