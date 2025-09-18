Arz fazlası endişeleri petrol fiyatlarını aşağı çekti

Ham petrol fiyatları üst üste ikinci seansı da düşüşle tamamladı. Yatırımcıların odağı, Fed’in faiz indirimine rağmen Amerikan ekonomisinin kırılganlığı ve küresel ölçekte arz fazlası endişelerine çevrilirken, fiyatlarda aşağı yönlü hareketler hız kazandı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 31 sent (yüzde 0,46) değer kaybederek varil başına 67,63 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 37 sent (yüzde 0,56) düşüşle 63,87 dolara geriledi.

Fed, Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan indirerek yıl sonuna kadar iki faiz indirimi daha yapılabileceği sinyalini verdi. Normalde faiz indirimleri ekonomik faaliyeti destekleyerek petrol talebini artırsa da analistler, bu etkinin büyük ölçüde fiyatlara önceden yansıtıldığını ifade etti.

Phillip Nova Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, “Piyasaların dikkatini çeken sadece gevşeme değil, Powell’ın karamsar mesajıydı. Zayıflayan işgücü piyasaları ve inatçı enflasyon, indirimi talep artırıcı değil, risk yönetimi hamlesi gibi gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de yakıt talebine ilişkin zayıf sinyaller de baskıyı artırdı. Geçen hafta ham petrol stokları keskin bir düşüş yaşasa da damıtılmış ürün stokları 4 milyon varil artarak beklentilerin çok üzerine çıktı. Bu durum, piyasalarda yeni talep endişelerini gündeme getirdi.

Analistler, yatırımcıların hem ekonomik verilerden hem de stok raporlarından yeni işaretler beklediğini, petrol piyasasının ise ekonomik yavaşlama ve arz fazlası ihtimaline karşı hassasiyetini koruduğunu belirtiyor.