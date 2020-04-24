Arz kesintisi haberleri petrol fiyatlarını yükseltti

24 Nisan 2020

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Kuveyt'in OPEC+ anlaşmasının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesini beklemeden üretimini kısmaya başladığı haberleri ve başka üretici ülkelerin de Kuveyt'i takip edecekleri beklentisi ile yeni güne yükselişle başladı.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 1,21 dolar artışla 22,54 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 1,33 dolar artışla 17,83 dolar/varil seviyesinde.

Analistler, Batı Teksas petrolünde fiyatın yeni bir aşağı hareketten önce yükselişini 19,0 dolar/varile kadar devam ettirebileceğini ifade ediyorlar. Buranın aşılması halinde bir sonraki hedef ise 22 dolar.