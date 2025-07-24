Aşırı hava olayları GES verimini düşürüyor

Uluslararası enerji dü­şünce kuruluşu Em­ber’in nisan ayında yayımladığı ‘6’ncı Küresel Elektrik Değerlendirmesi’ raporuna göre, güneş enerji­sinden elektrik üretimi 2024 yılında 474 teravatsaat arta­rak bir önceki yıla göre yüz­de 29 yükseldi. Bu artışla bir­likte güneş, üst üste üçüncü kez temiz enerji kaynakları arasında küresel üretime en fazla katkıyı sağlayan kaynak olurken güneş enerjisinin, küresel elektrik üretiminde­ki payı yüzde 6,9’a ulaştı.

Güneş enerjisinden elekt­rik üretiminin, yapılan yatı­rımlarla daha da artması bek­lenirken dolu, fırtına ve aşırı sıcaklıklar gibi hava olayları üretim verimliliğini etkiliyor, güneş panellerinde fiziksel hasarlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) şubat ayında açıkladı­ğı rapora göre, son 50 yılda ik­lim değişikliği nedeniyle aşırı hava olayları yüzde 400 artış gösterdi.

Aşırı hava olaylarının gü­neş enerjisi üretimine etki­lerine ilişkin konuşan Em­ber Küresel Elektrik Analisti Kostantsa Rangelova, bu tür olayların genellikle güneş pa­neli verimliliğinde kısa vade­li, minimal düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Rangelova, “Amerika Ye­nilenebilir Enerji Laboratu­varına göre şiddetli hava ko­şullarından kaynaklanan kesintilerin çoğu 2 ila 4 gün arasında sürüyor ve bu da yıl­lık üretimde yaklaşık yüzde 1’lik bir kayba yol açıyor. An­lık etkiler sınırlı olsa da aşı­rı hava koşullarına, özellik­le sıcaklık, dolu ve fırtınaya tekrar tekrar maruz kalmak, fotovoltaik modüllerin stan­dart bozulma oranlarının ötesinde daha hızlı bozulma­sına neden olabilir” dedi.

Her 1 derece artış, modül verimliliğini azaltabilir

Sıcak iklimlerdeki foto­voltaik sistemlerde yıllık bo­zulma oranının yüzde 0,88’e kadar çıkabildiği, daha se­rin bölgelerde bu oranın yüz­de 0,48 civarında seyretti­ği bilgisini veren Rangelova güneş paneli verimliliğinin sıcaklıkla doğrudan ilişki­li olduğunu belirterek, “Sı­caklık arttıkça verimlilik dü­şer. Standart test koşulla­rı 25 derecedir ancak gerçek dünya koşullarında modüller çoğunlukla bu sıcaklığın ol­dukça üzerinde çalışır. Her 1 derece artış, modül verimli­liğini azaltabilir ve yıllık bo­zulma oranlarını hızlandıra­bilir.

Dolu fırtınaları ve kuv­vetli rüzgarlar da fotovoltaik panellerde ciddi mekanik ha­sara neden olabilir, buna cam kırılması ve montaj eleman­larının zedelenmesi dahil­dir. Burada tipik eşikler, çapı 25 milimetreden büyük do­lu taneleri ve saatte 90 kilo­metreyi aşan rüzgârlardır. Bu değerlerin altındaki ko­şullarda sistem performan­sı ortalamaya yakındır. Foto­voltaik sistemler genellikle 25 milimetre çapında dolu­ya dayanıklılık açısından test edilir. Ayrıca saha yerle­şimi, yerel yapılar ve rüzgâr yönü gibi çev­resel faktörler, ha­sar riskini azaltma­da önemli rol oy­nar” diye konuştu.

Aşırı hava olaylarının yal­nızca fiziksel hasarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda güneş ışınımı üzerinde de et­kili olduğunu bildiren Range­lova, yoğun bulut örtüsünün, duman, toz fırtınaları gibi olayların da kısa vadeli üre­tim düşüşlerine neden olabi­leceğini belirtti.

Küresel hasarın boyutları bilinmiyor

Gelecekteki riskler karşısında güneş enerjisi sektöründe çeşitli uyum stratejileri geliştirildiğini anlatan Ember Küresel Elektrik Analisti Kostantsa Rangelova, “Bunlar arasında saha yerlerinin çeşitlendirilmesi, daha kapsamlı sigorta modelleri, enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ve şebeke esnekliği önlemleri gibi uygulamalar öne çıkıyor. Dünya genelinde aşırı hava olayları nedeniyle güneş enerjisi santrallerinde oluşan fiziksel hasarın toplam maliyetine ilişkin kesin bir veri ise henüz bulunmuyor” bilgisini verdi.

Özel kaplamalar, dayanıklılığı artırıyor

Panel teknolojilerindeki gelişmelerin yalnızca enerji verimini artırmayı değil, aynı zamanda aşırı koşullar altında sistem dayanıklılığını da yükseltmeyi amaçladığını vurgulayan Ember Küresel Elektrik Analisti Kostantsa Rangelova, “Çift camlı (dual-glass) modüller ve UV bozulmasına karşı özel kaplamalar, fiziksel dayanıklılığı artırıyor” dedi.