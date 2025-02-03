Astor Enerji, ABD’de resmi marka tescilini aldı

Enerji sektörünün öncü firmalarından Astor Enerji, ABD’de resmi marka tescilini tamamlayarak küresel pazardaki varlığını daha da güçlendirdi. Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen bu adım, küresel marka olma yolundaki kritik gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

100’den fazla ülkeye ihracat

Astor Enerji’nin ihracat ağı, Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya, Kafkaslar ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Özellikle İspanya ve İngiltere gibi Avrupa pazarlarında yüksek hacimli ihracatlar gerçekleştiren şirket, Ortadoğu’da da önemli bir pazar payına sahip.

İhracatın toplam satışlardaki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Astor Enerji, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle de sürdürülebilir projeler geliştiriyor.

“Küresel marka olma yolunda güçlü adımlar atıyoruz”

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, şirketin küresel büyüme stratejisini değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Astor Enerji’yi, Türkiye’nin adını dünyada daha da yukarı taşıyan bir marka haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda ihracatın toplam satışlarımızdaki payını %50’ye ulaştırma hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik faktörlerini göz önünde bulundurarak, enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü transformatörler üretiyoruz. Attığımız her adım, Astor Enerji’nin küresel pazardaki kalite standartlarını yükseltmesine katkı sağlıyor.”

ABD’de resmi marka tescilini tamamlayan Astor Enerji, küresel büyüme yolculuğunda yeni ve güçlü bir döneme girerken, enerji sektöründeki yenilikçi çözümleriyle uluslararası pazardaki etkisini artırmayı sürdürüyor.