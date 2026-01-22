ASTOR Enerji’den 150 milyon dolarlık hamle

Borsa İstanbul’da işlem gören ASTOR Enerji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla üretim gücünü büyütecek yeni yatırım planını duyurdu.

Şirket, Ankara Sincan’daki Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB’de yer alan tesis alanında Faz 1 Anahtarlama Ürünleri Fabrikası ile Faz 2 İletken Üretim Fabrikası inşaatlarının yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlandığını ve kurulum-montaj-devreye alma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Büyüme yatırımları bir üst faza taşınacak

ASTOR Enerji, özellikle ABD pazarı başta olmak üzere dünyada artan elektrik enerjisi ihtiyacının talebi desteklemeye devam edeceği beklentisiyle, büyüme yatırımlarını bir üst faza taşımaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda şirket yönetimi, OSB Genişleme Bölgesi’nde tahsis edilen arsa üzerinde Faz 3 Yüksek Güç Transformatör Fabrikası ve Faz 4 Yüksek Güç Mekanik Fabrikası inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımına yönelik çalışmaları başlatma kararı aldı.