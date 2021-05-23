Atlı Makine'nin İstanbul'da petrol arama ruhsatı uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul kara sınırları içinde 32 bin 765 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için iki yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Şirket, söz konusu ruhsatı almak için 7 Ağustos 2020'de başvuruda bulunmuştu.