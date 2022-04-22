Avrupa gaz fiyatları, kâr realizasyonu ile düşüşte

Hollanda TTF hub'ı doğal gaz fiyatları, dünkü yükselişin ardından traderların kâr realizasyonu amaçlı hareketleri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle devam eden yüksek volatilite nedeniyle bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, TTF Mayıs vadeli kontrat en son Ice Endex'te 2,76 EUR düşüşle 97,30 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat dünkü işlem gününde ise 7,43 EUR'luk bir artış kaydetmişti.

Almanya merkezli bir trader, "Temeller şu anda fiyat oluşumunda büyük bir rol oynamıyor" diyerek, Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rusya'nın gaz arzını durdurma tehdidi nedeniyle "son derece yüksek" risk primlerine işaret ediyor.

Trader, "Temel olarak 100,00 EUR/MWh çok yüksek olsa da Rusya'dan gelen arzın durmasıyla 120,00-140,00 EUR/MWh seviyelerinin kolayca görülebileceğini söylüyor.

Öte yandan, TTF gün öncesi kontrat ise 1,20 EUR artışla 98,20 EUR/MWh'e yükseldi. Piyasa katılımcıları bu fiyat ghareketine neden olarak devam eden soğuk hava koşullarını gösteriyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, Avrupa'daki depolama seviyeleri en son %30,1 dolulukta görüldü.