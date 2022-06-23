"Avrupa gazın tamamen kesilmesine hazırlansın"

Hilal SARI

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa’nın acilen Rusya’dan gelen doğalgazın tamamen kesilmesi durumuna hazırlanması gerektiğini söyledi. Birol, Financial Times ile yaptığı röportajda hükümetlere acilen talebi azaltacak önlemleri devreye sokmalarını ve nükleer enerji santrallerinin faaliyetleri sürdürmeleri çağrısı yaptı. IEA ev sahipliğinde mayıs ayında Danimarka’da gerçekleşen enerji verimliliği konferansında da tüm AB ülkelerine talebi azaltabilecek önlemler açıklanmıştı.

“Rusya kışa hazırlık yapıyor, elini kuvvetlendirmeye çalışıyor”

Moskova’nın Kuzey Akım 1’deki gaz akışını yüzde 60 düşürmesini, Fatih Birol’a göre Ukrayna Savaşı’nda elini kuvvetlendirmeye çalışan Rusya’nın önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabileceğinin habercisi. “Avrupa Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olmalı” ifadelerini kullanan IEA Başkanı, “Kışa yaklaştıkça, Rusya’nın niyetini daha da iyi anlıyoruz. Ben bu kesintilerin Avrupa’nın depolarını doldurmasını önlemek ve kış aylarında Rusya’nın elini kuvvetlendirebilmek için yapıldığına inanıyorum” diye konuştu.

Almanya yalanladı: Acil durum 2. aşamaya geçmedik

AB genelinde birçok ülkede Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna yönelik acil durum planları geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hükümetlerin gerektiği durumda doğalgazı sanayiden kesip hanehalklarına yönlendirme yetkisi de bulunan bu acil durum önlemlerinde Almanya’nın 8 Temmuz’da 2. aşamaya geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Ancak Frankfurter Allgemeine’de çıkan haberdeki iddia Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından dün yalanlandı. Avrupa gösterge doğalgazı TTF’in megawatt saat fiyatı çarşamba günü yüzde 2 artışla 128 Euro düzeyinde ancak ani gelişmelerle hafta başında 150 Euro düzeyleri görülmüştü. Geçen yıla göre artış ise yüzde 300’ün üzerinde.

“Finlandiya doğalgaz şirketinin hidrojen ağındaki rolü artacak”

Birliğin içinde Rus enerji kaynaklarından bağımsızlaşma adımları hızlanarak devam ediyor. Finlandiya Maliye Bakanı Annika Saarikko da dün ulusal doğalgaz şebeke operatörü Gasgrid’in ülkede bir hidrojen iletim ağı oluşturmadaki rolünün artacağını duyurdu. Gasgrid şimdiye kadar çoğu Rusya menşeli doğalgazı yönetiyordu ancak Finlandiya Ukrayna savaşı sonrası Rus doğalgazını kullanmayı sonlandırmıştı. Saariko, ağın tamamlanmasının yıllar süreceğini, ancak enerji tedariğinin güvenliği için sürecin başından itibaren hükümetin kontrolünde olmasını istediklerini söyledi.

Resesyon endişesi ve Biden'ın vergi indirimi petrolü yüzde 6,5 düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden, kaynakların verdiği bilgiye göre yakıt fiyatlarının tarihi rekora ulaşması sonrası benzindeki federal vergiyi geçici olarak kaldırmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesinin ardından artan resesyon endişelerinin talep görünümünü bozmasıyla birlikte Biden’ın yakıt vergilerini düşürmeye çalışması, küresel petrol fiyatlarının çarşamba günü yüzde 6’nın üzerinde düşmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,5 düşüşle (7,5 dolar) 107 dolara kadar gerilerken, önceki gün 110 dolara yakın bir düzeyden kapanan WTI’da 101,53 dolar görüldü. Commerzbank emtia analisti Carsten Fritsch Biden’ın vergi indiriminin başarılı olması halinde yakıt talebinin ve beraberinde fiyatların da destekleneceği görüşünde. PVM analisti Stephen Brennock ise fiyatların düşmesinin talebi hareketlendirecek bir gelişme olarak görüldüğünü, ancak Biden hükümetinin bu adımının ralli yapan enerji fiyatlarını durdurmak için ilave adımlar da atabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirebileceğini söylüyor.