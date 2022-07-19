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Avrupa, Kuzey Akım'dan umudu kesti

Avrupa Komisyonu, Gazprom'un 'mücbir sebep' ilanının ardından Kuzey Akım 1 hattı üzerinden gaz akışı beklemediğini duyurdu. Avrupa Komisyonu üyesi Hahn, "Faaliyete yeniden başlanmayacağı varsayımına göre hareket ediyoruz" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom, Avrupa'daki müşterilerine "olağanüstü" nedenlerden dolayı gaz tedariği konusunda garanti veremeyeceği konusunda bir mektup iletirken, Ukrayna işgali nedeniyle Batı ile ekonomide yaşadığı dişe diş şeklindeki ilişkide elini yükseltmiş oldu.

Avrupa Komisyonu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Gazprom'un bu mektubunun ardından bugün doğalgaz akışının Kuzey Akım 1 hattında bakım tamamlandığında devam etmeyeceğini beklediklerini söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Hahn, "Faaliyete yeniden başlanmayacağı varsayımına göre hareket ediyoruz" dedi.

Resesyona sokacak enerji krizi endişesi

14 Haziran tarihli mektupta Rus devlet şirketi Gazprom, bu tarihten başlayarak geriye dönük mücbir sebep ilan etti.

Mücbir sebep ilanı Gazprom'un mutlaka tedariği keseceği anlamına gelmese de, tedariği sağlayamadığı takdirde yasal olarak sorumlu tutulmasını önleyecek.

Mektupla ilgili gelişme, Rus doğalgazının Avrupa'ya gaz akışını sağlayan ana boru hattı olan Kuzey Akım 1'de Perşembe günü bitecek bakım çalışmaları sırasında gündeme geldi. Bu da Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir enerji krizi riskini yaratacağı endişelerini pekiştirdi.

Alman şirket, mücbir sebep talebini reddetti

Geçen aylarda Rus doğalgaz tedariği, Kuzey Akım 1 hattı dahil olmak üzere Belarus ve Ukrayna üzerinden de geçen ana arterlerde azalmaktaydı.

Almanya'nın Rusya'dan en büyük doğalgaz ihracatçısı konumundaki Uniper, Gazprom'dan bir mektup aldığını açıklamış, "talebin yasal bir dayanağı olmadığı" gerekçesiyle mücbir sebep talebini reddetmişti.

Enflasyonun yarısı enerji fiyatlarından

Diğer yandan Eurostat, Euro Bölgesi'nde Haziran ayında oluşan enflasyonun neredeyse yarısının enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını bildirdi.

Haziran ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,4 ve Mayıs ayında yüzde 8,1 seviyesindeydi.

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