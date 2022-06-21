Avrupa, Rus doğal gazının kesilmesi olasılığına hazırlanıyor

Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten, gaz krizi planının ilk aşamasını aktive ettiklerini duyurdu.

Jetten, "Kabine, kömür yakıtlı enerji santralleri için uygulanan üretim sınırlamasının derhal kaldırma kararı aldı. Bu, kömür yakıtlı santrallerin yüzde 35 kapasite yerine tam kapasite ile enerji üretebilecekleri anlamına geliyor" dedi.

Danimarka'nın enerji ajansı da 3 aşamalı acil gaz tedarik planının ilk aşamasını devreye aldığını duyurdu. Bu aşama, gaz piyasasının sıkı şekilde takip edilmesini ve Rusya'dan doğal gaz tedarikinde aksamalara karşı hazırlanılmasını içeriyor.