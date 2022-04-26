Avrupa ülkeleri doğal gaz depo maliyetlerinin paylaşımını görüşecek

Avrupa Birliği ülkelerinin bu hafta, kış dönemi öncesinde doğal gaz depolarının doldurulması için alınacak önlemleri ve depoların doldurulması maliyetinin paylaşılmasına yönelik bir anlaşmayı tartışmaları bekleniyor.

Reuters'in AB Komisyonu tarafından hazırlanan bir taslak belgeye dayandırdığı haberine göre, 2023 yılından itibaren her yıl doğal gaz depolarının yüzde 90'ının doldurulmasını, bu yıl ise 1 Kasım'a kadar depolarda doluluk oranının yüzde 80'e çıkarılmasını öngören yeni kural önerileri bu hafta müzakere edilecek.

Doğal gaz şirketlerinin depolarını doldurmak için rekor seviyeye yakın fiyatlarda daha çok gaz alımı yapmaları gerekeceğinden endişe duyan Avusturya, Hollanda ve Macaristan'ın önerilere karşı çıktıları, yeni kuralların kabul edilmesi halinde maliyetin paylaşılmasını istedikleri ifade ediliyor.

Fransa'nın dönem başkanlığındaki AB üyelerini nmüzakere edecekleri teklifte, doğal gaz depolarının doldurulmasına üye ülkelerin her birinin katkısının son 5 yıldaki ortalama yıllık gaz tüketimlerinin yüzde 35'i sınırı getirilmesi de var.

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paulo Gentiloni, AB'nin hedefinin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığı bu yıl sonfuna kadar üçte iki oranında azaltmak ve 2027 yılında sıfırlamak olduğunu da ifade etti.