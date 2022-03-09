Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriliyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'dan bağımsızlık için kış sonuna kadar yetecek, LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri Avrupa'da doğal gaz fiyatını geriletti.

Hollanda TTF'de Nisan vadeli doğal gaz fiyatı bu sabah düne göre yüzde 9,74 düşüşle 190 euro/MWh seviyesine geriledi.

ICE'de ise Nisan vadeli gaz kontratı yüzde 10,98 düşüşle 191 euro/MWh, Mayıs vadeli gaz kontratı ise yüzde 10,39 kayıpla 185 euro/MWh seviyesinden iylem görüyor.

AB Komisyonu Başkanı bugün ABD televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların Moskova'ya maksimum etki yapmaları ve Batı ekonomilerine mümkün olan en az zararı vermeleri için dizayn edildiğini de vurguladı.