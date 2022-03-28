Avrupa'da doğal gaz fiyatları soğuk hava ile yükseliyor

Hollanda TTF hub'ı Nisan ayı vadeli kontrat Ice Endex’te bugün en son bir önceki kapanışına göre 2 euro artışla 107,46 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat bugün 25 Şubat’tan bu yana en düşük düzeyi olan 93,00 euro’a kadar gerilemişti.

İngiltere NBP eşdeğeri ise 254,00 p/th seviyesinden işlem görerek Cuma günkü kapanışının 17,39p üzerine çıktı.

TTF gün öncesi kontrat PEGAS’ta son işlemini günlük 12,00 euro artışla 103,50 euro/MWh, NBP eşdeğeri ise Cuma günkü kapanışına kıyasla 17,00 p yükselişle 244,00 p/th seviyelerine ulaştı.

Kuzeybatı Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen soğuk hava koşulları da fiyatları desteliyor. Montel Energy Quantified (EQ) tarafından derlenen tahminlere göre, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren ortalamanın altına inecek. Bölgedeki en soğuk hava koşulları, bu hafta sonunda sıcaklıkların normal seviyelere kıyasla 6 °C kadar altına inmesiyle Almanya'da gerçekleşecek.