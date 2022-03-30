Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
Rusya'nın doğal gaz ödemelerinin Rus Rublesi cinsinden yapılmasını talep edeceği açıklamalarına G7'nin, Avrupa'nın olumsuz yanıt vermesinin gaz akışının kesilmesine yol açacağı endişeleri Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
Gazprom'un Ukrayna üzerinden, Yamal-Avrupa boru hattından ve Kuzey Akım 1'den gaz sekiyatına devam etmesine karşın, Almanya'nın Rusya'nın gaz akışını kesmesi riskine karşı acil durum planının ilk aşamasını harekete geçirmesi Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatlarını yukarı çekti.
Rusya'nın doğal gaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılmasına ilişkin talebinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik planı yarın tamamyacak olmasına ve hemen rubleye geçiş olmayacağını duyurmasına rağmen gaz fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor.
TTF'de Nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 11,79 artışla 118,5 euro/MWh seviyesinden işlem görürken, Mayıs teslimi gazda fiyat yüzde 9,48 yükselişle 119 euro/MWh oldu.
Haziran vadeli kontratta ise fiyat yüzde 15,67 artışla 124 euro/MWh seviyesinde.