Avrupa'da doğal gaza tavan fiyat mı geliyor? Sektör endişeli!

Avrupa enerji piyasalarında yer alan şirketler, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, AB'nin hazırladığı 'Temiz Sanayi Mutabakatı' ve 'Uygun Fiyatlı Enerji Fiyatları Eylem Planı'na, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinin dahil edileceğinden endişe duyulduğu belirtildi.

Piyasa katılımcılarının sayısı azalacak mı?

Fiyat sınırlamasının Avrupa enerji piyasalarının istikrarı ve kıta genelindeki arz güvenliği açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen mektupta, tavan fiyatın Avrupa enerji piyasalarının risk yönetimini de zayıflatacağı bildirildi. Mektupta, gaza tavan fiyatın fiilen uygulanması durumunda enerji ürünlerinin değerinin yapay olarak kısıtlanacağı, arz ve talep dinamikleriyle oluşan piyasa fiyatlarından ayrıştırılacağı ifade edildi.

Bu fiyat ayrışması ve kopukluğun, piyasa katılımcılarının temel fiyat risklerini etkili şekilde yönetme yeteneğini zayıflatacağı kaydedilen mektupta, bunun, fiyat oynaklığını artıracağı, Avrupa enerji piyasalarını daha az çekici hale getireceği, piyasa katılımcılarının sayısını azaltacağı, AB'nin gaz referans fiyatına olan güveni zedeleyeceği ve Avrupa'nın küresel piyasalardan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini zorlaştıracağı belirtildi.

Doğal gaz fiyatları son iki yılın zirvesinde

Avrupa piyasalarında bu hafta doğal gaz fiyatları, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalmasıyla megavatsaat başına 58 Euro seviyesine tırmanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa, 2022'deki enerji kriziyle birlikte gaz fiyatlarının megavatsaat başına 180 Euro'yu geçmesi durumunda tetiklenecek bir tavan fiyat mekanizması getirmişti. Ancak tavan fiyat sonrasında referans değere hiç çıkılmadığı için sistem uygulanmamıştı. Süresi ay sonunda dolan bu mekanizma yürürlükten kalkmıştı.