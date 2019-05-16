Avrupa'da doğalgazı ucuzlatacak
Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Boru Hattı’nin 2020’den önce devreye girmesi halinde yaşlı kıtadaki doğalgaz fiyatlarını yüzde 13 aşağı çekmesi bekleniyor... Mehmet Kara'nın haberi...
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