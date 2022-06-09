Avrupa’da gaz fiyatları, ABD'deki yangın sonrası yükseliyor

Hollanda TTF hub’ı Temmuz vadeli gaz kontratı, gün içinde 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 92,05 EUR/MWh'e yükseldi. Ancak kontrat bugünkü en son işlemini dünkü kapanışına göre 7,21 EUR artışla 86,62 EUR/MWh seviyesinden yaptı.

Hollanda TTF hub’ı gün öncesi kontratı ise 8,80 EUR artışla 87,50 EUR/MWh'e yükseldi ve bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesinde kaydedildi.

İngiltere NBP hub’ı Temmuz vadeli kontrat da Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kontrat bugün en son 29,11 p artışla 159,00 p/th seviyesinden el değiştirdi.

Yılda yaklaşık 20 milyar mᶟ gaz sevk etme potansiyeline sahip, Teksas merkezli Freeport LNG tesisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın haberinin ardından gaz fiyatları yükseldi.

Bazı analistler, Avrupa gaz ticaretindeki fiyat tepkisini haberlere "aşırı tepki" olarak nitelendirirken, diğerleri, AB'nin kış öncesinde Rus gazına alternatifler aradığı bir zamanda arzla ilgili endişeleri yansıttığını söylüyor.