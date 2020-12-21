Avrupa'da kömür fiyatları, 2020'nin yeni zirvesine doğru ilerliyor

Canlı Pasifik havzası talebi ve Atlantik deniz aşırı piyasasında görülen bazı arz kısıntıları Avrupa'da kömür fiyatlarının artmasına neden oldu.

Ice'de API 2 bir ay vadeli kontrat, geçen Cuma'da beri 0,90 dolar artarak ton başına 69,20 dolara yükseldi. Yıllık vadeli kontrat ise 0,60 dolar artarak ton başına 68,10 dolara çıktı.

Geçen hafta kontratlar, sırasıyla ton başına 69,70 dolar ile mart ve ton başına

68,30 dolar ile ekimden beri en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Analistler pozitif güvenin devam edeceğini belirtiyor.