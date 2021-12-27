Avrupa'ya 2 haftada 22 LNG tankeri yanaşacak

Rusya'dan boru hatları yolu ile doğal gaz alım miktarını artırmakta zorlanan Avrupa, kış ayları için ihtiyaç duyduğu enerjiyi LNG ithalatı ile tedarik etmeye yöneldi. Bu tankerler Avrupa'ya toplam 4,46 milyon metreküp LNG taşıyorlar.

Son günlerde çok sayıda LNG tankeri Avrupa'daki terminallere yanaşırken, 10 Ağustos'a kadar 22 LNG tankerinin İngiltere, Belçika ve Hollanda limanlarına gelmeleri bekleniyor.

İngiltere'deki LNG terminallerine 10 Ocak tarihine kadar 8'i ABD'den 1'i Rusya'dan olmak üzere 8 LNG tankeri yanaşacak. Bu tankerlerin toplam kapasiteleri 1,5 milyon metreküp.

Belçika terminallerine de aynı dönemde 5'i Rusya'dan olmak üzere 9 LNG tankeri yanaşacak. Bu tankerlerin toplam kapasiteleri de 1,62 milyon metreküp olarak duyuruldu.

Hollanda'da bulunan terminallere de 10 Ocak tarihine kadar tamamı ABD'den olmak üzere 4 tanker yanaşacak ve toplam 1 milyon 344 bin metreküp LNG boşaltacaklar.