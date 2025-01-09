Aydem Enerji CEO’su Marangoz: Dağdaki karları dolara çeviriyoruz
Elektrik üretim, dağıtım ve satış alanlarında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 2025 hedeflerini ve gelecek vizyonunu paylaştı. Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, önümüzdeki 5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı.
Hayati ARIGAN
Grup olarak yakın vadede verimliliğe odaklanacaklarını belirten Marangoz, “Yenilenebilir enerjideki liderliğimizi koruyarak kapasitemizi artırmayı, aynı zamanda RES ve GES’lerle büyümeyi planlıyoruz. Enerjideki bu uzmanlığımızı yurt dışına taşımayı ve global ölçekte yatırımlar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Suriye’yi yakından takip ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da odağımızda yer alıyor” dedi.
Hidroelektrik tarafında yapay zekâ kullanarak çok ciddi analizler yaptıklarını anlatan Marangoz, “Dağdaki karları dolar olarak hesaplıyoruz” dedi. Dağlardaki karların önceden göz kararıyla hesaplandığını söyleyen Marangoz, son yıllarda yaşanan sapmaları yapay zekâ kullanarak tespit ettiklerini ifade etti. Marangoz, “Dağların 6 farklı yerden uydu fotoğraflarının alınarak simülasyon yöntemiyle su karşılığı hesaplanıyor. O su karşılığından da hidroelektrik santralinde üretim tahminine gidiyoruz” dedi.
Portföyünün tamamının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu belirten Serdar Marangoz, 2025 hedeflerini şöyle sıraladı: “Aydem Yenilenebilir Enerji ile öncelikli hedefimiz hem RES hem de GES tarafında kurulu güç kapasitemizi artırmak ve böylelikle portföy çeşitliliğimizi güçlendirmek.
Depolamalı santral yatırımları da öncelikli hedeflerimiz arasında. 2026’dan itibaren yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. 2025 ilk çeyreğinde devreye almayı planladığımız 36 MW’lık Uşak RES kapasite artış projemiz ile mevcut 1.180 MW’lık kurulu gücümüzü 1.216 MW seviyesine yükselteceğiz. 2026- 2027 yıllarında devreye almayı planladığımız projelerle 622 MW’lık ilave kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasite artışına ulaşacağız.
Bu projeler arasında en büyük kapasite, Şanlıurfa’da yer alan 400 MW’lık GES ve 400 MWh’lik depolama kapasitesine sahip depolamalı GES projesine ait. Bu projemizi 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kırklareli Kızılağaç’ta bulunan 100 MW’lık RES ve 100 MWh depolama kapasitesine sahip depolamalı RES projemizi de yine 2027’de tamamlayacağız.”
Türkiye’nin ilk ve en büyük hibrit yüzer GES’i
Hibrit GES yatırımları kapsamında da toplam 77 MW’lık bir kurulu güç artışı planladıklarını belirten Marangoz, “Bunun 46 MW’lık kısmı, Türkiye’de bir özel sektörün ilk ve en büyük hibrit yüzer GES’i olacak olan, Denizli’deki Adıgüzel HES’e entegre edilecek.
2027’de bu entegrasyonu tamamlayacağız. Daha önce DSİ tarafından Keban’a kurulmuş olan 1MW’lık bir yüzer GES mevcuttu. 46 MW’lık Adıgüzel hibrit yüzer GES’in hayata geçirilmesi, sektör için de yenilikçi bir yatırım olacak. 2027 sonunda toplam 1.838 MW’lık kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Serdar Marangoz, bu yıl aynı zamanda Gdz Elektrik ile Adm Enerji için halka arz hazırlığı yaptıklarını söyledi.