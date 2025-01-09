Aydem Enerji CEO’su Marangoz: Dağdaki karları dolara çeviriyoruz

Hayati ARIGAN

Grup olarak yakın vadede verimliliğe odakla­nacaklarını belirten Maran­goz, “Yenilenebilir enerji­deki liderliğimizi koruyarak kapasitemizi artırmayı, aynı zamanda RES ve GES’lerle büyümeyi planlıyoruz. Ener­jideki bu uzmanlığımızı yurt dışına taşımayı ve global öl­çekte yatırımlar hayata geçir­meyi hedefliyoruz. Özellikle Suriye’yi yakından takip edi­yoruz. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da odağımızda yer alıyor” dedi.

Hidroelektrik tarafında ya­pay zekâ kullanarak çok ciddi analizler yaptıklarını anlatan Marangoz, “Dağdaki karla­rı dolar olarak hesaplıyoruz” dedi. Dağlardaki karların ön­ceden göz kararıyla hesap­landığını söyleyen Maran­goz, son yıllarda yaşanan sap­maları yapay zekâ kullanarak tespit ettiklerini ifade etti. Marangoz, “Dağların 6 farklı yerden uydu fotoğraflarının alınarak simülasyon yönte­miyle su karşılığı hesaplanı­yor. O su karşılığından da hid­roelektrik santralinde üretim tahminine gidiyoruz” dedi.

Portföyünün tamamının yenilenebilir enerjiden oluş­tuğunu belirten Serdar Ma­rangoz, 2025 hedeflerini şöyle sıraladı: “Aydem Yenilenebilir Enerji ile öncelikli hedefimiz hem RES hem de GES tarafında kurulu güç ka­pasitemizi artırmak ve böylelikle portföy çe­şitliliğimizi güç­lendirmek.

Depolamalı santral ya­tırımları da öncelikli hedeflerimiz ara­sında. 2026’dan itibaren yatı­rımlarımızı devreye almaya başlayacağız. 2025 ilk çeyre­ğinde devreye almayı planla­dığımız 36 MW’lık Uşak RES kapasite artış projemiz ile mevcut 1.180 MW’lık kuru­lu gücümüzü 1.216 MW sevi­yesine yükselteceğiz. 2026- 2027 yıllarında devreye al­mayı planladığımız projelerle 622 MW’lık ilave kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasite artışına ulaşacağız.

Bu projeler arasında en bü­yük kapasite, Şanlıurfa’da yer alan 400 MW’lık GES ve 400 MWh’lik depola­ma kapasitesine sa­hip depolamalı GES projesine ait. Bu pro­jemizi 2027 yılında tamamlamayı hedef­liyoruz. Kırklareli Kı­zılağaç’ta bulunan 100 MW’lık RES ve 100 MWh de­polama kapa­sitesine sahip depolamalı RES projemizi de yine 2027’de tamamlayacağız.”

Türkiye’nin ilk ve en büyük hibrit yüzer GES’i

Hibrit GES yatırımla­rı kapsamında da toplam 77 MW’lık bir kurulu güç artışı planladıklarını belirten Ma­rangoz, “Bunun 46 MW’lık kısmı, Türkiye’de bir özel sektörün ilk ve en büyük hib­rit yüzer GES’i olacak olan, Denizli’deki Adıgüzel HES’e entegre edilecek.

2027’de bu entegrasyonu tamamla­yacağız. Daha önce DSİ ta­rafından Keban’a kurulmuş olan 1MW’lık bir yüzer GES mevcuttu. 46 MW’lık Adıgü­zel hibrit yüzer GES’in haya­ta geçirilmesi, sektör için de yenilikçi bir yatırım olacak. 2027 sonunda toplam 1.838 MW’lık kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasite­sine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Serdar Marangoz, bu yıl aynı zamanda Gdz Elektrik ile Adm Enerji için halka arz hazırlığı yaptıklarını söyledi.