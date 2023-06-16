Aydem’in GES yatırımı 250 milyon dolara ulaşacak

Mehtap HALICI

Aydem Holding'in şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 82,15 MW gücündeki Türkiye’nin en büyüklerinden hibrit güneş enerji santrali (GES) olan Uşak Hibrit GES’i faaliyete aldı. Mevcut olan rüzgar santrali yatırımlarına ilk faz için 130 milyon dolar harcayan şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarını 2025 yılına kadar 250 milyon dolara tamamlamayı hedefliyor.

Standart panellere göre yüzde 20 daha verimli, çift yüzeyli 155 bin panel kullanılan Uşak Hibrit GES, özellikle kış aylarında yerdeki kardan yansıyan ışıktan dahi enerji üreterek maksimum performans sağlayacağını söyleyen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, Uşak’ta 35 yıllığına 500 farklı aileden arazi kiralayarak oluşturdukları güneş enerjisi santralleri için mevcut olan rüzgar santraline GES eklediklerini ifade etti.

Toplamda 55 milyon dolarlık bir yatırımla Uşak Hibrit GES’i hayata geçirmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Uşak'taki mevcut rüzgâr santralimize ek kaynak olarak kurulan GES'imiz ile ülkemizin en büyük kurulu gücüne sahip hibrit güneş enerji santralini hizmete aldık. Bu yatırımla 59 bin 420 hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyoruz” dedi. Keha, “2024 yılı sonunda yapacağımız yatırımlar ile kurulu gücümüzü 151 MW artırmayı hedefliyoruz.

2025 yılı içinde, depolamalı üretim tesisi yatırımlarımızla birlikte 500 MW pil tesisi dahil, toplam kurulu gücümüzü 2.469 MW’a çıkaracağız. 2025 yılı sonunda portföyümüzün kurulu gücünü iki katının üzerine çıkarmanın yanı sıra kaynak çeşitliliğimizi de artırmış olacağız” diye konuştu. Keha, rüzgar santrali yatırımlarında da ilk faz için 130 milyon dolar harcadıklarını, yenilenebilir enerjinin 400 MV’a çıkması için 2025 yılına kadar bu yatırımı 250 milyon dolara tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

“GES projelerimize yenilerini ekleyeceğiz”

Uşak Hibrit GES’in verimli enerji üretim özelliğine sahip olduğuna dikkat çeken Ömer Fatih Keha, “155 bin panel kullanıldı. Kullandığımız tüm paneller ‘çift yüzeyli’ panel teknolojisine sahip. Özellikle kış aylarında, yerdeki kardan yansıyan ışıktan dahi enerji üreterek yüzde 20 daha fazla enerji üretmeyi öngörüyoruz.”

Toplamda 17 türbinin kurulacak

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin büyüme stratejisini anlatan Fatih Keha ,“Bu sene içerisinde Uşak RES’te 48 MW ve Söke RES’te 12 MW olmak üzere toplam kurulu gücümüzü 60 MW daha artırmayı hedefliyoruz. Toplam 17 türbinin kurulumunu gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.