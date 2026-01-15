Aygaz, arz güvenliği için 52 bin tonluk VLGC gemi siparişi verdi

Aygaz, tedarik zincirinin her aşamasında daha güçlü bir konum elde etmek ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir gemi yatırımı gerçekleştirdi.

Şirket, 52 bin ton (93 bin cbm) kapasiteli, Dual Fuel (LPG/Fuel Oil) Very Large Gas Carrier (VLGC) gemi siparişi verdi.

Hyundai Heavy Industries (HD Hyundai Samho Co. Ltd) tersanesinde inşa edilecek geminin 2028 yılında Aygaz filosuna katılması öngörülüyor. İnşa sözleşmesi kapsamında düzenlenen imza törenine, Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, Aygaz Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dizemen ile Hyundai Heavy Industries’i temsilen Hyoung Won Hahm ve Jun Park katıldı.

Törende konuşan Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, LPG’nin ekonomik ve küresel sürdürülebilirlik hedefleri açısından kritik bir ürün olduğunu vurgulayarak, filoya katılacak yeni geminin stratejik önemine dikkat çekti. Poyraz, “Değer zincirinin her aşamasında söz sahibi olma vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adım, tedarik güvenliğimizi güçlendirirken çevresel sorumluluğumuzu da gözetiyor. Dual Fuel teknolojisi sayesinde gemimiz, daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir taşımacılık altyapısına katkı sağlayacak” dedi.

Lojistik kapasite güçlenecek

Yeni VLGC gemisiyle birlikte Aygaz’ın mevcut deniz taşımacılığı filosunda yer alan Beykoz, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Bebek isimli gemilere bir yenisi daha eklenmiş olacak.