Azerbaycan-Türkiye sözleşmesinin süresinin dolmasıyla gaz akışı durdu

Azerbaycan'ın Şah Deniz gaz sahasını işleten konsorsiyumun en büyük hissedarı olan BP, Türkiye'ye 2001 yılında kabul edilen sözleşme kapsamında tedarik edilen yıllık 6,6 milyar metreküp gazın, sözleşmenin bu ayın başlarında sona ermesinin ardından durdurulduğunu bugün doğruladı.

BP, sözleşmenin sona ermesini takiben 17 Nisan'dan itibaren akışların durdurulduğunu açıkladı.

BP CFO'su Murray Auchincloss, Şah Deniz konsorsiyumunun Türkiye'nin devlet gaz ithalatçısı Botaş ile yeni bir gaz satış anlaşması için "bir süredir görüşmelerde bulunduğunu ve bu görüşmelerin sürdüğünü" söyledi.

BP ayrıca Şah Deniz sahasının ikinci aşamasından BOTAŞ'a TANAP boru hattıyla yıllık 6 milyar metreküp ikinci bir sözleşme kapsamında yapılan doğalgaz teslimatlarının normal şekilde devam ettiğini doğruladı.