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Azerbaycan, Türkiye'ye doğal gaz tedariğini artıracak

SOCAR, Azerbaycan'ın Türkiye'ye doğal gaz tedariğini artıracağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Azerbaycan enerji şirketi SOCAR Azerbaycan'ın Türkiye'nin talebinin ardından Türkiye'ye doğal gaz tedariğini artıracağını açıkladı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye Azerbaycan'dan ilave doğal gaz talep etti.

İran'ın soğuklar nedeniyle doğal gaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış Perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğal gaz ve elektrik kullanımı da sınırlanmıştı.

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