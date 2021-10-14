Azerbaycan, Türkiye’ye doğalgaz ihracatını artırıyor

Türkiye'de bu yıl kış aylarında doğalgaz talebinin rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü açıklamasının ardından Azerbaycan'dan olumlu bir haber geldi.

Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz tedariğini artırmayı planladığı bildirildi.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'ye doğalgaz tedariğini 2023'ten itibaren 3.5 milyar metreküp artışla 9.5 milyar metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

TASS haber ajansında yer alan haberde ise Şahbazov, Azerbaycan'ın Avrupa ve Türkiye'ye doğalgaz tedariğini 2022'de 16 milyar metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi.

Nijerya ve Rusya ile olan sözleşmelerde bitme aşamasında

Türkiye, doğalgaz ihtiyacı Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla sevk edilen gazla ve Cezayir, Nijerya ve diğer ülkelerden gelen ve gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile sağlamaya çalışıyor. Ancak Türkiye'nin doğalgaz ithalat sözleşmelerinde yenileme döneminin geldiği belirtiliyor.

Azerbaycan ile yapılan 15 yıllık ithalat sözleşmesinin üç yıllık bir sözleşme ile yenilendiği bildirilmişti.

Nijerya ile olan sözleşmenin yıl sonunda süresi dolarken, Rusya'dan doğalgaz ithaline yönelik sözleşmesinin yenilenmesi gerecek.

Gazprom ile BOTAŞ arasındaki görüşmelerde henüz mutabakatın sağlanamadığı ancak yıl bitmeden anlaşmanın tamamlanacağı aktarılmıştı.

Öte yandan doğalgazın şu anki fiyatlarla satılması ve ihtiyaç duyulan gazın LNG olarak spot piyasa fiyatlarıyla temin edilmesi halinde ithalat faturasının 5 milyar dolar artabileceği ifade edilmişti.