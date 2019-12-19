Azerbaycan’ın enerji yönetimi YEO’ya emanet

19 Aralık 2019

YEO Group, elektrik ve otomasyon alanında globalde pazar payını artırmaya odaklandı. YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız; projelendirme, tedarik, üretim, montaj, yazılım, devreye alma, belgelendirme, eğitim ve servis süreçlerini kapsayan anahtar teslim yüksek teknolojili çözümler sunduklarını kaydetti. 200’den fazla çalışan ile 15 ülkede doğrudan veya partner firmalarıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Yıldız, yurt içi ve dışında 200’den fazla proje yapmış güçlü bir elektrik ve otomasyon müteahhidi olduklarını söyledi. Yıldız,

YEO Group’un bünyesinde, YEO Elektrik Otomasyon, Yılmaz İnşaat, YEO Solar, ISS (Azerbaycan), YEO Limited (Ukrayna), YEO Contracting (Dubai-Ortadoğu) olmak üzere altı şirket bulunduğunu kaydetti.

Bugün itibarıyla devam eden çok sayıda yurtdışı projelerinin bulunduğunu kaydeden Yıldız, “Azerbaycan için büyük önem taşıyan ve ülkenin tüm enerji şebeke yönetim sistemi projesini üstlendik. Bu ülkenin tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan SCADA sistemini entegre ediyoruz. Enerji santrali devreye girdikten sonra sürekli olarak izlenmeli. Biz izleme sistemi ile Azerbaycan’daki santralleri anlık olarak her zaman kontrol altında tutuluyor” açıklamasını yaptı. Yıldız, kullandıkları izleme sisteminin hatalar ile ilgili anlık uyarılar verdiğini ve bu uyarılara göre santrale anında müdahale edilebildiğini söyledi. Ayrıca detaylı raporlar ve analizler yapılarak sorun olan ve olması muhtemel konuların hızlı bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Yıldız, “Böylece santralde sorun yaşanmadan önlem alınabiliyor. Santralin verimliliğinin en üst düzeyde olması sağlanıyor ve etkin bir işletme bakım sistemi uygulanabiliyor” dedi.

“Ukrayna’da 11 MW’lik GES’i üç ayda tamamladık”

Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan, Türkmenistan, Kosova, Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Etiyopya, Suudi Arabistan, Irak, Pakistan ve Katar gibi ülkelerde projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tolunay Yıldız, şöyle devam etti: “Türkiye’de çok sayıda projeyi tamamladık. Başarıyla bitirdiğimiz her projemiz bizi bir sonraki daha büyük projeye götüren referansımız oldu. Uzmanlaşarak, gelişerek ama kalitemizden ödün vermeden büyüdük ve bu şekilde globale açıldık. Bugün itibarıyla 15 ülkede proje gerçekleştiriyoruz. İlk defa girdiğimiz bir pazar olan Ukrayna’da 11 MW Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) üç ay gibi kısa bir sürede, komple EPC olarak tamamladık.”

“2019 yılında yeni pazarlarda projeler geliştirdik”

2019 yılının hem Türkiye’de hem de globalde çok sayıda proje alarak bilinirliğini artırdıkları bir yıl olduğunu Tolunay Yıldız, “YEO olarak hem büyüdük hem genişledik hem de yeni ülkelerde projeler gerçekleştirdik. Bunun yanında yeni pazarlarda ofisler açtığımız bir yıl oldu” ifadesini kullandı. 2020 yılı için potansiyel tüm fırsatları incelemeye çalıştıklarını anlatan Yıldız, “Yurt içi ve dışında aktif olarak devam eden çok sayıda projemiz var. Ancak hem Türkiye’de hem de global olarak ekonomide bir durgunluk hâkim. Bu nedenle yeni projelere dahil olabilmek için hemen hemen her coğrafyada ciddi bir rekabet söz konusu. Biz de rekabet gücümüzü artırmaya ve başarılı olduğumuz alanlarda ilerlemeyi planlıyoruz” dedi.

“Akıllı çözümler sunmayı hedefliyoruz”

Elektrifikasyon, otomasyon, dijitalleşme ve mühendislik olmak üzere dört alanda uzmanlaştıklarını ifade eden Tolunay Yıldız, bu alanlarda global teknoloji üreticileriyle partnerlik yaparak, müşterilerine komple anahtar teslimi ve entegre çözümler sunduklarını kaydetti. Kapsamlı ve entegre çözüm konseptleri ‘One-Stop Solution’ ile tek elden komple entegre çözümler sunabildiklerini vurgulayan Yıldız, “Konseptimiz ile yatırımcıların ve firmaların kompleks olan enerji süreçlerini veya endüstriyel tesis yatırımlarını EPC olarak, kolaylaştırıyoruz. Yatırım maliyetlerini yüksek verimlilikle optimize ediyor, kaliteli ve akıllı çözümler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.