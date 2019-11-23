“Azeri gazı 30 Kasım’da Avrupa’yla buluşacak”

23 Kasım 2019

Canan SAKARYA

Fatih Dönmez, “Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesi’nin 2020’de ticari işletmeye alınarak akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azeri gazının Avrupa’ya arz edilmesine başlanacaktır” dedi. Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunan Dönmez, Türkiye’nin hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını, bunu güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Dönmez, KKTC ve Türkiye tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklardan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile detaylı sismik aramalar yürüttüklerini, bu kapsamda bugüne kadar, Doğu Akdeniz’de 37 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplandığını kaydeden Dönmez, Yavuz’un ilk sondajını Karpaz bölgesinde tamamladığını söyledi.

Dönmez, “Şu anda Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajını sürdürüyor. Karpaz-1 kuyusuyla birlikte önceki operasyonlarda yabancı şirketlerden sağlanan servis hizmetlerinin önemli bir kısmı milli imkanlarla gerçekleştirildi. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz” diye konuştu.

117 kuyu açıldı

Türkiye’de 2019’un ilk dokuz ayında 117 petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açıldığını ve toplamda 250 bin metre sondaj yapıldığını bildiren Dönmez, “2019 başında Trakya’da Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yapılan 3 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile bu sahalarda yıllık 300 milyon metreküp yani yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz üretme kapasitesine ulaşacağız. Trakya’nın yanı sıra Güneydoğu Anadolu’da yapılan sondaj çalışmalarımıza hız vereceğiz” ifadesini kullandı.

3. nükleer santral için yer arayışı sürüyor

Akkuyu Nükleer Santralinde ilk üniteyi Cumhuriyetin 100. yılında devreye almayı hedeflediklerini kaydeden Dönmez, “Sinop Nükleer Güç Santraline ilişkin ise Japon tarafınca yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, sunulan fizibilite raporu Bakanlığımız tarafından gerek takvim gerekse maliyet açısından uygun bulunmamıştır. Üçüncü santral için ise yer belirleme çalışmaları devam etmektedir” dedi. 2019’un 10 ayında üretilen elektriğin yüzde 36’sının kömürden, yüzde 46’sının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belirterek, üretilen elektriğin yüzde 17’sinin doğal gazdan, geri kalanının ise diğer kaynaklardan sağlandığını belirterek, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının 2019 yılının 10 ayında rekor düzeyde artarak yüzde 64 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Dönmez, madencilik sektöründe katma değerin artırılarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesini amaçladıklarını belirtti.