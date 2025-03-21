Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Gabar'da günlük petrol üretimi 80 bin varile çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara il Temsilciliği tarafından düzenlenen "Aile İftarı"nda konuştu.

Türkiye'deki petrol üretiminin 2016'ya kıyasla 3 katına çıktığını kaydeden Bakan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük üretimin 80 bin varile ulaştığını bildirdi.

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarıp bağımsız hale getireceklerinin altını çizen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin böylelikle çok daha büyük bir ekonomi ve ülke haline geleceğini söyledi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en modern filosuna sahip ve yaklaşık 12 kilometre sondaj yapabilecek bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Ayrıca, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili iddialarından dolayı, Akdeniz'de ilk kuyu kazıldıktan sonra, yabancı şirketlerin Türkiye ile çalışamayacaklarını belirttiklerini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin genç mühendisleriyle, işçileriyle ve teknisyenleriyle, söz konusu filoyla operasyonları kendisi yapar hale geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Karadeniz ve Sakarya Gaz Sahası'ndan 710 milyar metreküp gaz bulduk. Aramaya başlarken dediler ki 'Bunlar aramaz, arayamazlar.' Aradık. 'Arasalar bile bulamazlar.' dediler. 'Bulsalar bile bunlar bunu çıkaramazlar, üretemezler.' dediler.

Biz bu ülkede petrol, doğal gaz varsa neredeyse arayacağız, bulacağız ve üreteceğiz hedefiyle Karadeniz'den doğal gazı 170 kilometre açıktan çıkarıyoruz ve bugün evlerimizde 3 milyon hanede kendi ürettiğimiz doğal gaz var."

"Gabar'da bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz"

Gabar'da da geçmişte terörden dolayı gidilemeyen coğrafyalarda arama yapmaya başladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şırnak'ta 2021'de, o adı terörle anılan coğrafyada biz yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde o sahadan bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine büyük bir inançla yürüdüklerini vurgulayarak, "Şu anda yaptıklarımız yapacaklarımızın daha çok gerisinde. Önümüzde yapacak çok işimiz var ve inşallah milletimize vereceğimiz çok büyük müjdeler var. Çünkü şimdi Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçiyoruz." diye konuştu.