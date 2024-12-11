Bakan Bayraktar: 2024'ün 11 ayında 314 milyar liralık elektrik ve doğal gaz desteği sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılının ilk 11 ayında elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet tarafından sağlanan desteğin 314 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Bayraktar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, özellikle son dönemde yaşanan krizler nedeniyle enerji maliyetlerinin arttığını ve bu maliyetlerin vatandaşlara yansımaması adına önemli destekler sağladıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, “Tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında 2024 yılının 11 aylık döneminde devletimiz tarafından 314 milyar liralık tutar karşılanmıştır. Halihazırda, meskenlerde kullanılan elektriğe düşük tüketim kademesinde yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde ise yüzde 40; doğal gaza ise yüzde 63 oranında destek sağlıyoruz” dedi.

Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için yapılan bu desteklerin vatandaşların yaşam standartlarını korumaya yönelik bir adım olduğunu vurguladı.